Академика РАН Жореса Алфёрова похоронят на Комаровском кладбище

Церемония прощания состоится во вторник, 5 марта, с 11:00 мск до 13:00 мск в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной, дом 5.

Сегодня в Петербурге прощаются с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук (РАН), почетным гражданином Санкт-Петербурга Жоресом Алферовым. Академик умер на 89-ом году жизни 1 марта. Прощание с ним состоится вторник в Санкт-Петербургском Научном центре РАН, похоронят почетного гражданина города на Неве на Комаровском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Церемония прощания состоится во вторник, 5 марта, с 11:00 мск до 13:00 мск в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной, дом 5. пресс-служба администрации Петербурга

Власти города организовали похороны Алферова, так как он является почетным гражданином Санкт-Петербурга. Детали церемонии разрабатывались по согласованию с родными и близкими академика.

Фото: Жорес Алфёров Нобелевский лауреат по физике/ ВК