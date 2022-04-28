Прокурор МУС утверждает, что направил РФ три послания о сотрудничестве по Украине

Карим Хан рассказал о независимости расследования по Украине.

Независисмый прокурор МУС (Международного уголовного суда) утверждает, что направил российской стороне три послания о сотрудничестве по Украине. Соответствующей информация специалист поделился с журналистами во время брифинга в Женеве. Карим Хан заметил, что не получил от Москвы реакции или какого-либо ответа.

Я направил три послания в адрес России, но не получил ответа. Я буду продолжать…Полагаю, что мы должны обмениваться посланиями. Карим Хан, прокурор МУС

Прокурор выступил 27 апреля на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа". Мероприятие было посвящено вопросу возможных военных и других преступлений, происходящий на украинской земле. Хан утверждает, что его офис проводит независимое расследование. При этом МУС поддерживает международное сотрудничество с третьими странами, гражданским обществом и общественными организациями для того, чтобы "постичь суть происходящего". Совместное соглашение по расследованию подписано с Украиной, Литвой и Польшей.

ООН заявила о создании команды по эвакуации мирных граждан с "Азовстали".

Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций

