Фархан Хак рассказал о консультациях с Москвой и Киевом.

ООН заявила о создании команды по эвакуации мирных граждан с "Азовстали". Соответствующей информацией с журналистами поделился заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак на брифинге в Женеве. Эксперт подчеркнул, что на текущий момент обсуждается оперативный механизм проведения гуманитарного мероприятия в зоне боевых действий с Москвой и Киевом.

И в развитие достигнутой в принципе договоренности между генсеком ООН и президентом РФ…мобилизует команду для координации эвакуации граждан на заводе в Мариуполе. Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря генсека ООН

Иностранец заметил, что Международный комитет Красного Креста также вовлечен в усилия по координации эвакуационных работ мирного населения с территории металлургического предприятия.

Прокурор МУС заверил, что не занимает ни сторону Украины, ни сторону России.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций