Прокуратура подтвердила, что команду молодых гимнасток заставили чистить туалет

Петербургская прокуратура подтвердила, что шестерых гимнасток заставили убирать туалет.

Прокуратура Петербурга провела проверку факт о том, что воспитанниц спортивной школы № 1 Фрунзенского района заставили мыть грязный туалет. Данную информацию подтвердили. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что в марте шестерых девочек-гимнасток сняли с занятия и отправили чистить туалет от фекалий голыми руками. Известно, что после "урока" одна из девочек заболела. Ей пришлось восстанавливаться три месяца, впоследствии ее отчислили.