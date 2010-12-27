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Прокуратура подтвердила, что команду молодых гимнасток заставили чистить туалет
Сегодня, 16:16
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Shdaria
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Прокуратура подтвердила, что команду молодых гимнасток заставили чистить туалет

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Петербургская прокуратура подтвердила, что шестерых гимнасток заставили убирать туалет.

Прокуратура Петербурга провела проверку факт о том, что воспитанниц спортивной школы № 1 Фрунзенского района заставили мыть грязный туалет. Данную информацию подтвердили. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. 

Установлено, что в марте шестерых девочек-гимнасток сняли с занятия и отправили чистить туалет от фекалий голыми руками. Известно, что после "урока" одна из девочек заболела. Ей пришлось восстанавливаться три месяца, впоследствии ее отчислили.

Факты, вскрытые в ходе проверки, свидетельствуют о грубом нарушении действующего законодательства Российской Федерации при организации учебно-воспитательного процесса в школе.

Сообщили в прокуратуре

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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