  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Программа амбассадоров принесла Петербургу более 2,5 млрд рублей
Сегодня, 15:20
112
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Программа амбассадоров принесла Петербургу более 2,5 млрд рублей

0 0

За 8 лет своего существования программа позволила представить потенциальным участникам разнообразные преимущества проведения деловых мероприятий в Петербурге на множестве международных и всероссийских площадок.

Программу амбассадоров, запущенную в 2018 году с целью привлечения международных конференций и деловых мероприятий в ключевые экономические сферы Петербурга, оценили как высокоэффективную. Итоги ее работы подведены на завершающемся заседании Ассамблеи амбассадоров, организованной Комитетом по развитию туризма города. Как сообщает пресс-служба ведомства, общий экономический эффект от проведенных мероприятий превысил отметку в 2,5 миллиарда рублей. Всего за время существования программы было организовано более 30 крупных мероприятий, собравших свыше 20 тысяч участников. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург". 

Эти инициативы оказывают значительное положительное воздействие на международный имидж Петербурга, укрепляя его позицию как центра деловой активности, способствуя увеличению притока корпоративных туристов и повышению интереса инвесторов к городу.

За 8 лет своего существования программа позволила представить потенциальным участникам разнообразные преимущества проведения деловых мероприятий в Петербурге на множестве международных и всероссийских площадок. Только в этом году амбассадорами было проведено более 55 масштабных мероприятий, представленных представителям разных регионов России и более 40 государств мира.

На Ассамблее также анонсировали завершение первого этапа проекта и предстоящую презентацию обновленной версии программы на туристическом форуме Travel Hub, который пройдёт в декабре.

Фото: Piter.TV

Теги: программа амбассадоров, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии