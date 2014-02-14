Программа амбассадоров принесла Петербургу более 2,5 млрд рублей

За 8 лет своего существования программа позволила представить потенциальным участникам разнообразные преимущества проведения деловых мероприятий в Петербурге на множестве международных и всероссийских площадок.

Программу амбассадоров, запущенную в 2018 году с целью привлечения международных конференций и деловых мероприятий в ключевые экономические сферы Петербурга, оценили как высокоэффективную. Итоги ее работы подведены на завершающемся заседании Ассамблеи амбассадоров, организованной Комитетом по развитию туризма города. Как сообщает пресс-служба ведомства, общий экономический эффект от проведенных мероприятий превысил отметку в 2,5 миллиарда рублей. Всего за время существования программы было организовано более 30 крупных мероприятий, собравших свыше 20 тысяч участников. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Эти инициативы оказывают значительное положительное воздействие на международный имидж Петербурга, укрепляя его позицию как центра деловой активности, способствуя увеличению притока корпоративных туристов и повышению интереса инвесторов к городу.

За 8 лет своего существования программа позволила представить потенциальным участникам разнообразные преимущества проведения деловых мероприятий в Петербурге на множестве международных и всероссийских площадок. Только в этом году амбассадорами было проведено более 55 масштабных мероприятий, представленных представителям разных регионов России и более 40 государств мира.

На Ассамблее также анонсировали завершение первого этапа проекта и предстоящую презентацию обновленной версии программы на туристическом форуме Travel Hub, который пройдёт в декабре.

Фото: Piter.TV