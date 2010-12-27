Эксперт объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии

При определенных проблемах врач рекомендуют обратиться в больницу.

Обильное потоотделение может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания, вплоть до онкологии. Об этом сообщил Директор Клиники дерматологии и аллергологии в Висбадене профессор Кристиан Байерл.

Специалист сказал, что высокое потоотделение, в особенности ладоней, подмышечной зоны и ступней, при отсутствии нагрузок говорит о болезни - гипергидрозе. Ночная потливость с частыми походами в туалет и чувством жажды может говорить о развитии диабета или проблемах с щитовидной железой.

Также необоснованный ночной пот может указывать на онкологию - лимфому или лейкоз. Если параллельно с указанной проблемой человек теряет вес и и имеет высокую температуру, то ему надо обратиться к специалисту.