  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии
Сегодня, 17:48
76
Rybka123

Эксперт объяснил, когда потливость предупреждает об онкологии

0 0

При определенных проблемах врач рекомендуют обратиться в больницу.

Обильное потоотделение может свидетельствовать о наличии серьезного заболевания, вплоть до онкологии. Об этом сообщил Директор Клиники дерматологии и аллергологии в Висбадене профессор Кристиан Байерл.

Специалист сказал, что высокое потоотделение, в особенности  ладоней, подмышечной зоны и ступней, при отсутствии нагрузок говорит о болезни - гипергидрозе. Ночная потливость с частыми походами в туалет и чувством жажды может говорить о развитии диабета или проблемах с щитовидной железой. 

Также необоснованный ночной пот может указывать на онкологию - лимфому или лейкоз. Если параллельно с указанной проблемой человек теряет вес и и имеет высокую температуру, то ему надо обратиться к специалисту. 

Теги:
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии