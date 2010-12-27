В администрации Рощино рассказали о благоустройстве мест для отдыха в поселке

Основная идея проекта - благоустройство существующих "излюбленных" мест для отдыха и устройство новых функциональных зон, для проведения досуга жителей и гостей поселка.

Проекты парковой зоны в поселке Рощино Выборгского района вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году.

Как рассказали в МО "Рощинское городское поселение", выбор места благоустройства территории для реализации не случаен, т.к. береговая полоса и территория парка издавна является излюбленным местом отдыха жителей и гостей посёлка, а так же граничит с такими объектами как Храм им. Святителя Николая Чудотворца, могилой шведской поэтессе Эдит Сёдергран, братским захоронением советских воинов, погибших в 1941-1944 гг. и примыкает к стадиону "Рощино-Арена", тренировочной площадке Чемпионата мира по футболу в 2018 году команды Хорватии. Всё это в целом создаёт единый комплекс исторически сложившихся и значимых мест.

"Основная идея проекта - благоустройство существующих "излюбленных" мест для отдыха и устройство новых функциональных зон, для проведения досуга жителей и гостей поселка", - отметили в администрации поселения.

В рамках реализации проекта в 2018 году, в парковой зоне обустроили подпорные стены, лестницы, устроили уличную сцену, сделали дорожки из плитки, террасной доски; установили детское игровое оборудование и обустроили места для пикников. Также в парке появилась смотровая площадка, скамейки, арт-объекты, кусты и деревья.

"Были учтены все пожелания участников рабочей группы по зонированию, обустройству территории парка, разработке идей арт-объектов и размещение арт-объектов в планировочном решении, подготовке конкурсных материалов. После благоустройства, территория парковой зоны активно используется для проведения массовых мероприятий (концерты, фестивали, интерактивные программы), а так же для прогулок и отдыха жителей и гостей посёлка", - рассказали в администрации поселения.

Отметим, что МО "Рощинское городское поселение" является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в С 2017 года. Всего для включения в федеральный реестр поступило 454 заявки из 84 регионов страны. В результате конкурсной комиссией было отобрано 165 лучших проектов, шесть из них реализовано на территории Ленобласти. Отобранные проекты будут служить примерами лучших идей для проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019-2024 годах.