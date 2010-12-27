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В Петербурге трое неизвестных ограбили продуктовый магазин
Сегодня, 12:24
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Shdaria
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В Петербурге трое неизвестных ограбили продуктовый магазин

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В Петербурге около 02.00 ночи ограбили продуктовый магазин на Ленинском проспекте.

В Петербурге неизвестные похитили наличные с кассы продуктового магазина, после чего скрылись. 

Известно, что происшествие произошло ночью 31 августа на Ленинском проспекте. Трое мужчин пробрались в продуктовый магазин и забрали из кассы более 15 тысяч рублей. Судя по всему у злоумышленников была продумана схема кражи, так как во время хищения денег один из них отвлекал продавца. 

После совершения преступления, неизвестные скрылись на автомобиле, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ограбления. 

Теги: новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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