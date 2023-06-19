Продажи новых автомобилей растут в Петербурге

По итогам первого полугодия лидером петербургского авторынка стал Haval.

Согласно данным экспертов аналитического центра "Автомаркетолог" и сети дилерских центров "Прагматика", в первом полугодии 2024 года в Петербурге было зарегистрировано 37993 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 59% больше, чем за январь-июнь 2023 года. Результат продаж июня оказался лучше показателя за май, но уступил результатам марта и апреля. В июне в Петербурге было реализовано 6542 новых автомобиля – на 34% больше, чем в июне прошлого года.

По итогам первого полугодия лидером петербургского авторынка стал Haval. Китайская марка на 20 автомобилей опередила отечественную LADA, которая до этого была лидером. Тройку замкнул еще один бренд из Китая – Geely.

В целом на 10 самых востребованных автомобильных марок приходится 71% всех продаж новых машин в Петербурге (в первой половине прошлого года – 72%).

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