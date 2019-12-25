Проценко: пустыми разговорами и рассуждениями COVID-19 не остановить

По его словам, вакцинация является единственным спасением от коронавируса.

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что пустыми разговорами и рассуждениями распространение COVID-19 в России не остановить. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, в современных реалиях пандемии коронавируса необходимо активно действовать, иначе люди так и будут бороться с последствиями новых волн.

Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой,… волн. Денис Проценко, главврач больницы №40 в Коммунарке

Он отметил, что сейчас идет "самая настоящая война", в которой каждый день умирает более тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече с коронавирусом. По словам Проценко, вакцинация является единственным спасением от COVID-19.

Напомним, главврачи 11 больниц, в числе которых Денис Проценко, пригласили противников вакцинации в "красные зоны", реанимации и патологоанатомические отделения медицинских учреждений. В открытом письме авторы заявляют, что им известна точка зрения антиваксеров, а также выражают уверенность, что после посещения госпиталей они изменят ее.

Ранее нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны COVID-19 в России.

Фото: kremlin.ru