Приговор вступил в силу в отношении петербургских медиков, которые забыли в теле женщины пеленку

Врачам, которые оставили в теле петербурженке пеленку, подтвердили приговор.

Петроградский районный суд огласил решение по апелляционной жалобе бывших сотрудников Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова на приговор, который вынес мировой судья по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей.

Напомним, что 9 июня врач-гинеколог Марьям Аракелян и операционная медсестра Галина Шломина были приговорены к ограничению свободы на 2 года, а также лишению права заниматься медицинской деятельностью на 2,5 года.

Напомним, что случай произошел ноябре 2015 года. Тогда жительница Петербурга Юлия Селина готовилась к рождению ребенка. Она была госпитализирована в клинику с отошедшими водами и регулярными схватками. Тогда акушер-гинеколог Марьям Аракелян определила лобное прилежание плода, что угрожало жизни младенца. Выход в такой ситуации был один - кесарево сечение. Его провели 20 ноября.

После проделанных процедур Юлии с каждым днем становилось все хуже. Несколько раз женщина проходила обследование, однако ничего серьезного, кроме скопления жидкости и небольшой гематомы на УЗИ не находили и, в итоге, выписали. Спустя веремя, 14 декабря Юлию госпитализировали в Военно-медицинскую академию им. Кирова. На УЗИ врачи обнаружили в ее брюшной полости инородное тело. На 25 сутки после родов, петербурженку прооперировали, изъяли хирургическую пеленку размерами 84 см на 117 см и откачав 2,5 литра гноя.