При выбросе сероводорода на битумном заводе в Киришах погиб человек

Еще один человек госпитализирован.

На предприятии по производству битума в городе Кириши Ленобласти 30 января произошел выброс сероводорода. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в результате случившегося один человек погиб, второго госпитализировали. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Причины произошедшего пока уточняются. Химико-радиометрическая лаборатория управления по обеспечению защиты населения Ленобласти замерила воздух в жилых кварталах Киришей и выяснила, что превышения допустимых концентраций химически опасных веществ в воздухе нет.

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Фото: Piter.TV