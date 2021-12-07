При пожаре в коммунальной квартире на Васильевском острове эвакуировали 26 человек

Огонь был ликвидирован за 23 минуты.

Во вторник, 14 ноября, в шестикомнатной коммунальной квартире дома 92 по Большому проспекту В. О. произошел пожар, в результате которого эвакуировали 24 человека. Кроме того, двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В комнате 15 "квадратов" горела обстановка на площади 10 "квадратов". Огонь был ликвидирован за 23 минуты.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. От МЧС привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Руднева в квартирном пожаре погиб человек.

Видео: МЧС