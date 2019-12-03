Премию за худшее описание секса впервые вручили одновременно двум писателям

Bad Sex Award вручается с 1993 году.

В 2019 году сразу два писателя выиграли антипремию Bad Sex Award за худшее описание секса в литературе. Об этом сообщает издание The Guardian.

Победу одержали француз Дидье Декуэн и британец Джон Харви. Ранее премию никогда не вручали двум авторам одновременно.

Декуэн является автором бестселлера "Среди садов и тихих заводей", где рассказывается о Японии. В книге автор так описал половой акт:

Кацуро застонал, в то время как у него под кимоно, ниже пояса, вздыбился бугорок, который Миюки, схватив в кулак, принялась мять, массировать, давить и растирать. От таких ласк яички и член у Кацуро сжались в одну сплошную массу, ходившую ходуном под ее настойчивой рукой. Миюки казалось, что она теребит маленькую обезьянку, скрючившую лапки

Второй автор также привлек внимание жури свои творчеством. В своей книге "Мир" Харви написал:

Она вся горела, и этот жар был в нем. Он посмотрел на ее совершенную черную худобу. В ее глазах читался голод. Его были такими же, они были полны огня и желания. Мощнее зноя, мощнее тропической жары, вдвоем они стремились к экватору. Они обнялись так, словно этим насильственным объятием могли сплавиться воедино

Bad Sex Award вручается с 1993 года. За последние пять лет ее выигрывали автор романа "Катерина" Джеймс Фрей, писатель Кристофер Боллен за роман "Разрушители", Эрри де Лука и сцену секса из "Дней перед счастьем".

Видео: YouTube / Durex Russia