Премьера фильма "Тренер" в Петербурге: цена, где посмотреть, отзывы, актеры, интересные факты

Премьера фильма "Тренер" режиссера Данилы Козловского состоялась в Петербурге 19 апреля 2018 года.

Вчера, 19 апреля, в кинотеатрах Петербурга стартовал показ спортивной драмы "Тренер". Стоит отметить, что в этом фильме Данила Козловский впервые попробовал себя в роли режиссера. Кроме того, известный актер исполнил главную роль в этой картине. Больше подробностей о фильме "Тренер" в материале Piter.TV.

Сюжет фильма "Тренер"

Фильм начинается с краха футбольной карьеры главного героя, нападающего сборной России Юрия Столешникова. В решающий момент у него не получается забить пенальти сборной Румынии. В результате его команда проигрывает со счетом 0:1. После скандала Юрий Столешников принимает решение завершить карьеру игрока. Он уезжает в маленький городок, где начинает тренерскую работу в малоизвестном футбольном клубе "Метеор". В новой должности Столешников сталкивается с испытаниями, преодолеть которые помогает врач-реабилитолог команды Варя.

Актеры фильма "Тренер"

У фильма "Тренер" по-настоящему звездный актерский состав. Главную роль в картине исполнил Данила Козловский. Маленького Юру Столешникова сыграл Дмитрий Вяткин. Роль Вари досталась Ольге Зуевой, отца Столешникова сыграл народный артист России Андрей Смоляков. Кроме того, в фильме зрители увидят Владимира Ильина, Виктора Вержбицкого, Александра Ильина-младшего, футболистов Дмитрия Сычева, Евгения Савина и Алана Гатагова, Ирину Горбачеву и других.

В каком кинотеатре можно посмотреть фильм "Тренер"? Сколько будет стоить билет на фильм "Тренер"?

Спортивную драму "Тренер" показывают во многих кинотеатрах Петербурга. Традиционно мы расскажем вам о трех: где самые дорогие билеты, средней стоимости и самые дешевые.

Пожалуй, самые дешевые билеты в кинотеатре "Пик", который находится на Сенной площади. Здесь вы сможете посмотреть спортивную драму "Тренер" за 90-250 рублей. Тем, кто хочет посмотреть фильм в VIP-зале, придется заплатить чуть дороже — 300-750 рублей.

В кинотеатре "Родина", что на Невском проспекте, просмотр фильма "Тренер" также не влетит в копеечку. За один билет придется заплатить от 100 до 300 рублей.

Средняя цена по Петербургу в кинотеатре "Формула Кино". Спортивную драму здесь показывают преимущественно в вечернее время, начиная с 17 часов. Стоимость одного билета варьируется от 440 до 750 рублей.

Самые дорогие билеты в кинотеатре Cinema GRAND PALACE, расположенном на Невском проспекте. Здесь за просмотр фильма "Тренер" зрителю придется заплатить от 1500 до 2000 рублей.

Стоит ли смотреть фильм "Тренер": рецензии на фильм

Стоит отметить, что еще до выхода премьеры зрители разделились на два лагеря. Одни сразу отнеслись к режиссерскому дебюту Данилы Козловского с сомнением. Другие, напротив, ждали премьеры и с нетерпением хотели сходить в кинотеатр на просмотр. Piter.TV предлагает ознакомиться с мнением первых зрителей и принять решение: идти в кинотеатр или дождаться, когда фильм зальют на просторы интернета.

По совету подруги, которая в восторге от фильма, решила тоже сходить на него. Получила такой заряд положительных эмоций! Спасибо Диниле Козловскому. Отличный фильм!!! Появился интерес к футболу, чего раньше абсолютно не было. Всем советую, сходите и посмотрите сами. Ирина

Хороший фильм, не скажу что прям супер, но хороший, не смотря на некоторые ляпы, и учитывая, что это дебют, смело можно ставить 4 из 5. Сюжет хороший, мотивация на пределе, все актеры молодцы!!! Иван

Сегодня с мужем посмотрели фильм "Тренер"!!! Море эмоций, ревела полфильма! Люблю Данилу Козловского как актёра, а теперь и как режиссёра! Всем рекомендую! Зритель 1

Фильм полный отстой, не согласен с положительными отзывами. Смотреть никому не рекомендую, зря потратите время и деньги. Зритель 2

И жнец, и ткец, и на дуде игрец. В ролике на ютубе про котиков сюжет и то замысловатей. Зачем вообще всех этих актеров позвали, снялся бы один (Козловский) и сам бы и смотрел. О чем фильм то был, какая мораль? Имхо — зря потратил на это время, ничего нового и интересного не увидел. Александр

Вчера просмотрели фильм "Тренер". К сожалению, в глаза кинулись три вещи, вернее их пропаганда (видно без спонсоров никуда) — ПИВО/ВОДКА, СЕКС до замужества, ФОНБЭТ. Все краски на лицо. Рассчитывал, что Данила более осознанный человек и не будет с экранов одобрять подобное поведение и ставить его в пример для подрастающих поколений. Зритель 3

На "Кинопоиске" фильму "Тренер" поставили 7 звезд из 10. Ожидание совпало с реальностью у 88 % зрителей. Кинокритики пока не успели высказать свое мнению по поводу спортивной драмы.

Интересные факты о фильме "Тренер"

Знали ли вы, что…

1. Данилу Козловского и других актеров консультировал Леонид Слуцкий.

2. Изначально Данила Козловский хотел принять участие в проекте только как актер и продюсер. Но потом понял, что ему интересно самому рассказать эту историю. Так он стал режиссером картины.

3. Ольга Зуева просилась на роль Вари. Однако Козловский заявил, что она совершенно не подходит ни по типажу, ни по образу. Тем временем Ольга переработала сценарий и придала своей героине смелости, силы и эмоциональности. Режиссер положительно оценил все предложения и все-таки утвердил Зуеву на роль.

4. Все участники съемочного процесса были одеты в фирменные куртки команды "Метеор". Это было сделано для того, чтобы случайно попавший в кадр гример вписывался в фильм.

5. Проект создавался при поддержке Минспорта РФ, Российского Футбольного Союза и лично Виталия Мутко. Кроме того, фильм получил финансовую поддержку Фонда Кино.

6. Съемки фильма "Тренер" велись с 24 апреля по 6 июля 2017 года. Тренировочную базу ФК "Метеор" снимали на Центральном стадионе Новороссийска. Всего в фильме показано шесть футбольных стадионов. В их числе "Открытие Арена", "Арена Химки" и "Краснодар".

7. Роли в фильме получили около 200 профессиональных футболистов. Среди них Алан Гатагов и Дмитрий Сычев.

Видео: Youtube / iVideos

Постеры: peterburg2

Фото: Instagram / danilakozlovsky