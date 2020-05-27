Представитель ВОЗ в России выступила за создание мировой платформы по борьбе с ковидом

Мелита Вуйнович обратила внимание на недостаточную солидарность стран в период пандемии коронавируса.

Мировому сообществу необходимо объединить свои усилия и создать общую платформу, где страны смогут обмениваться информацией по борьбе с пандемией. Об этом на Евразийском женском форуме заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Специалист отметила, что в начале пандемии коронавируса между разными государствами было недостаточно солидарности. Она указала на то, что сейчас миру необходима солидарность не только в том, чтобы делиться продуктами, но и знаниями.

Моя большая просьба к Евразийскому женскому форуму, чтобы пригласить всех женщин, всех ученых мира, чтобы прислушиваться к науке, и как внутри стран, так и между странами сделать общую платформу.

Мелита Вуйнович.

Официальный представитель ВОЗ добавила, что ее идея может "помочь всему миру".

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