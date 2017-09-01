Пожилой петербуржец предлагал медикам 150 тысяч за ложный диагноз

Накануне сотрудники транспортной полиции задержали 64-летнего петербуржца, который предлагал врачам взятку в 150 тысяч рублей за установление ложного заболевания у сотрудника транспортной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, в Петербурге задержали 64-летнего мужчину, который является руководителем общественников, связанных профессиональными интересами одной из организаций транспортной инфраструктуры за взятку медработнику в размере 150 тысяч рублей.



Установлено, что мужчина предлагал взятку врачам, чтобы они оформили ложное заключение о профессиональной непригодности сотрудника транспортной инфраструктуры.



По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 5 ст. 291.1 УК РФ "Предложение посредничества во взяточничестве". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК.



Сотрудниками полиции устанавливаются дополнительные эпизоды данной противоправной деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.