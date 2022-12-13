Спасатели потушили пожар в студенческом общежитии на Художников

В здании выгорела остановка на площади 12 кв.м.

В понедельник, 20 февраля, в одном из корпусов общежития петербургского университета технологии и дизайна произошёл пожар. О локализации огня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание случилось в доме №16А по проспекту Художников. Сигнал поступил на дежурный пульт в 9:39. Всего выгорела обстановка на площади 12 кв.м.

Локализация огня и ликвидация открытого горения состоялись в 10:12 Из здания эвакуированы 32 человека, двоих из которых потребовалось вызволять при помощи автоматической лестницы.

Ранее мы сообщили о том, что в девятиэтажке на Руставели горела кладовая.

Фото: Piter.TV