Жителей Ногинска напугал пожар в ТЦ "Ногинский"

В социальных сетях появилось видео дымящегося торгового центра.

Сегодня, 13 апреля, во второй половине дня над торговым центром "Ногинский" поднялся столб густого дыма.

Жители города не на шутку испугались. В социальных сетях стали появляться фотографии и видео со словами, что в ТЦ горит кинотеатр. Спустя время выяснилось, что пожара в торговом центре не было. В рядом расположенной шашлычной произошло короткое замыкание и как следствие сильное задымление. Дым пошел через торговый центр. На место происшествия выехали 3 единицы спецтехники и 11 человек личного состава.

К настоящему времени задымление устранено. Жертв и пострадавших нет. Торговый центр работает в штатном режиме.

Видео: ВК, Игорь Старков, Честный Ногинск