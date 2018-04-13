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Жителей Ногинска напугал пожар в ТЦ "Ногинский"

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В социальных сетях появилось видео дымящегося торгового центра.

Сегодня, 13 апреля, во второй половине дня над торговым центром "Ногинский" поднялся столб густого дыма.

Жители города не на шутку испугались. В социальных сетях стали появляться фотографии и видео со словами, что в ТЦ горит кинотеатр. Спустя время выяснилось, что пожара в торговом центре не было. В рядом расположенной шашлычной произошло короткое замыкание и как следствие сильное задымление. Дым пошел через торговый центр. На место происшествия выехали 3 единицы спецтехники и 11 человек личного состава.

К настоящему времени задымление устранено. Жертв и пострадавших нет. Торговый центр работает в штатном режиме.

Видео: ВК, Игорь Старков, Честный Ногинск

Теги: видео пожара , ногинск , пожар , пожар в кинотеатре , пожар в тц
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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