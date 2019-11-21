Видео: в Москве случился пожар площадью 1000 квадратных метров

По предварительно информации, в огне никто не пострадал.

В четверг, 21 ноября, в новой Москве загорелось жилое здание. Площадь возгорания составляет не менее 1000 квадратных метров, сообщили в МЧС.

По данным столичного ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:55 мск, возгорание случилось в поселении Мосрентген по адресу МКАД, 44-й километр. Пожару был присвоен 2-ой, повышенный ранг сложности, а в его тушении задействовали вертолет Ка-32.

Пожар случился в двухэтажном частном деревянном жилом, где загорелись перекрытия и кровля. Из здания эвакуировали 10 человек. По предварительно информации, в огне никто не пострадал.

Видео: МЧС