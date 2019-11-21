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Видео: в Москве случился пожар площадью 1000 квадратных метров

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По предварительно информации, в огне никто не пострадал. 

В четверг, 21 ноября, в новой Москве загорелось жилое здание. Площадь возгорания составляет не менее 1000 квадратных метров, сообщили в МЧС. 

По данным столичного ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:55 мск, возгорание случилось в поселении Мосрентген по адресу МКАД, 44-й километр. Пожару был присвоен 2-ой, повышенный ранг сложности, а в его тушении задействовали вертолет Ка-32. 

Пожар случился в двухэтажном частном деревянном жилом, где загорелись перекрытия и кровля. Из здания эвакуировали 10 человек.  По предварительно информации, в огне никто не пострадал. 

Видео: МЧС 

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

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