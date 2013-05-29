Вышел трейлер драмы "После свадьбы" с Мишель Уильямс

Дата премьеры картины в России пока неизвестна.

В сети появился трейлер драматического фильма "После Свадьбы" с Мишель Уильямс в главной роли. Ролик был опубликован на ютуб-канале Sony Pictures Classic.

В центре сюжета девушка Изабель, которая посвятила свою жизнь работе с детьми в приюте в Калькутте. Когда она узнает о таинственном и щедром гранте для приюта, испытывающего финансовые трудности, девушка отправиться в Нью-Йорк, чтобы лично встретиться с благотворителем. В результате героиня оказывается втянута в таинственную историю.

Режиссером фильма "После свадьбы" выступил постановщик фильма "Волки" Барт Фрейндлих. Помимо Уильямс в картине также сыграли Джулианна Мур, Билли Крудап, Уилл Чейз, Эбби Куинн, Джекман, Алекс Кранмер, Дорис Маккарти и другие. Дата премьеры картины в России пока неизвестна.

Видео: Sony Pictures Classic