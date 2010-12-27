Опубликован рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Стали известным самые минимальные и самые больше платежи за ЖХК.

В 2018 году жители России платили за услуги ЖКХ 17 тысяч 936 рублей в год. Об этом свидетельствуют данные исследования сети FinExpertiza, опубликованные в "Российской газете".

Как стало известно, больше всего за ЖКХ платили жители Магаданской области – 3511 рублей. После них в рейтинге идут Камчатский край, Мурманская область, Чукотский АО и Московская область.

Меньше всего за услуги ЖКХ платили жители Дагестана, Тыве и Ингушетии — 457, 478 и 488 руб. соответственно.



Фото: Piter.TV

