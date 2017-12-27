Появилось видео перестрелки на проспекте Ветеранов

Стало известно, что перестрелка произошла после конфликта около Кавказского ресторана. В результате случившегося ранена женщина.

6 января очивидцы сообщили о перестрелке, которая произошла около ТЦ "Ульянка". Piter.tv публикует кадры потасовки, которую сейчас расследуют правоохранительные органы Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в 16:30 около дома 109 по проспекту Ветеранов. RuNews24 сообщает, что одна из пуль попала, в проходящую мимо, женщину. Она была госпитализирована с ранением лица.

По предварительным данным между мужчинами произошел конфликт, который перешел в перестрелку. На кадрах слышны звуки выстрелов, а также видно, как группа лиц в штатской одежде скрывается с места происшествия. У одного из них в руках пистолет, а у другого лом.

В ГУ МВД рассказали, что к моменту приезда полицейских, участники потасовки скрылись. Оперативники разыскивают автомобили Mercedes и BMW на которых скрылись злоумышленники.

Ранее Piter.tv писал, что люди в черном устроили стрельбу на проспекте Ветеранов.

Видео: Piter.tv