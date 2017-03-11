Появилось видео ночного пожара в Петербурге, унесшего жизни 4 человек

Канал Piter.TV публикует эксклюзивные кадры с места происшествия.

Четыре человека погибли в ночном пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По данным спасателей, глубокой ночью загорелась двухкомнатная квартира панельного девятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, все погибшие – взрослые люди, их останки обнаружены внутри квартиры: судя по всему, петербуржцы так и не проснулись во время трагедии.

Канал Piter.TV получил видео с места ЧП от своего мобильного корреспондента. В кадр попал девятиэтажный панельный дом, заметно мощное возгорание в районе верхнего этажа. Огонь вырывается из окон, очевидно, что огнем полностью охвачена, как минимум, одна комната. По состоянию на 4 утра на месте трагедии работали десятки спасателей, несколько единиц пожарной техники. Местные жители активно покидали свои квартиры, выбираясь на улице.

Из сообщения МЧС также стали известны некоторые детали случившегося. Общая площадь сгоревшей квартиры, по их данным, составила 50 квадратных метров: стандартный метраж двушки в панельных домах спальных районов Петербурга. Причины пожара пока что неизвестны.

Видео: Piter.TV