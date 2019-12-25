Появилось фото строителя, который подозревается в убийстве хозяйки квартиры, которой он делал ремонт

Полицейские разыскивают злоумышленника, который спрятал тело петербурженки в строительном мусоре.

В Приморском районе в пятницу, 25 ноября, сотрудники полиции нашли в квартире на Студенческой улице тело 27-летней девушки. В ее убийстве подозревается строитель, который делал ремонт в новой квартире петербурженки. Стражи порядка разыскивают подозреваемого. Его фото отправила Piter.tv пресс-служба ГУ МВД по региону.

Подозреваемому 41 год. Он является гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Имеет восточную внешность, короткие волосы, лобные залысины. Был одет в синюю куртку, тёмные штаны, темно-синюю вязаную шапку.

Нашедшие могут сообщить по контактному телефону дежурной части УМВД России по Приморскому району 8 (812) 573-59-02 или дежурной части 35 отдела полиции 8 (812) 573-59-72. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Добавим, что в пятницу вечером в полицию обратился бизнесмен с заявлением о безвестном исчезновении его подруги. Петербурженка перестала выходить на связь с 23 ноября. Известно, что в день исчезновения девушка поехала в свою новую квартиру принимать работы строителя, который делал ей ремонт.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти