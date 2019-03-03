Потасовка болельщиков "Спартака" с полицией во время матча со СКА попала на видео

Во время третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции плей-офф КХЛ "Спартак"- СКА произошла потасовка с полицией. Зачинщиками стали болельщики "Спартака".
Столкновение полиции и болельщиков произошло в конце второго периода. Автором видео,опубликованного в Twitter, стал болельщик "Спартака" Сергей Крупский.
Навести порядок на трибунах удалось только с помощью стюардов полиции.
Напоминаем, что матч "Спартак"-СКА прошел накануне. Счет встречи - 2:5.
Видео: Twitter/Krupsky Sergey
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