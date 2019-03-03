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Потасовка болельщиков "Спартака" с полицией во время матча со СКА попала на видео

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Навести порядок на трибунах удалось только с помощью стюардов полиции.

Во время третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции плей-офф КХЛ "Спартак"- СКА произошла потасовка с полицией. Зачинщиками стали болельщики "Спартака". 

Столкновение полиции и болельщиков произошло в конце второго периода. Автором видео,опубликованного в Twitter, стал болельщик "Спартака" Сергей Крупский.

Навести порядок на трибунах удалось только с помощью стюардов полиции. 

Напоминаем, что матч "Спартак"-СКА прошел накануне. Счет встречи - 2:5. 

Видео: Twitter/Krupsky Sergey

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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