Потасовка болельщиков "Спартака" с полицией во время матча со СКА попала на видео

Навести порядок на трибунах удалось только с помощью стюардов полиции.

Во время третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции плей-офф КХЛ "Спартак"- СКА произошла потасовка с полицией. Зачинщиками стали болельщики "Спартака".

Столкновение полиции и болельщиков произошло в конце второго периода. Автором видео,опубликованного в Twitter, стал болельщик "Спартака" Сергей Крупский.

Навести порядок на трибунах удалось только с помощью стюардов полиции.

Напоминаем, что матч "Спартак"-СКА прошел накануне. Счет встречи - 2:5.

Видео: Twitter/Krupsky Sergey