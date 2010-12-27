Пострадавший петербуржец в ДТП отсудил у водителя полмиллиона рублей

В Петербурге мужчина добился компенсации от водителя, совершивший на него наезд.

В Петербурге 75-летний пенсионер лишь после вмешательства судебных приставов взыскал 500 тысяч рублей с автомобилиста, который наехал на мужчину.

Пострадавший рассказал, что наезд на него был совершен в момент, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. Тогда пенсионер обратился в суд, который признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 2 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Пристав-исполнитель проинформировал виновника аварии о задолженности, однако водитель отказался заплатить пострадавшему компенсацию. Позже виновник ДТП узнал о том, что за неисполнение требований исполнительного документа в срок будет взыскан исполнительский сбор в размере 46 тысяч рублей, петербуржец все таки решил погасить необходимую сумму.