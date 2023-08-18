Дмитрий Полянский рассказал о "правильных вопросах" украинских граждан.

Украинский народ рано или поздно начнет задавать правильные вопросы и захочет привлечь к ответственности истинных архитекторов нынешнего регионального кризиса. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного вопросу военных поставок для ВСУ, поделился первый заместитель российского постоянного представителя при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Провал своей агрессивной русофобской политики не может не осознавать и украинское руководство. Но у Владимира Зеленского, загнавшего свою страну в тупик, нет другого выхода, кроме как продолжать посещать иностранные саммиты и клянчить помощь. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский уточнил, что военные поставки со стороны Запада для Вооруженных сил Украины не приближают мир, как заявляют делегации из недружественных России стран. Однако это единственное, что до сих пор удерживает на плаву киевский режим. Дипломат пояснил, что рано ил поздно народ, который заплатил слишком высокую цену за продвижение западных геополитических интересов, начнет задавать правильные вопросы своему руководству.

Постпредство РФ: Киев замалчивает перед жителями Украины неудачи под Купянском.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций