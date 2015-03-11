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Постпредство РФ: Киев замалчивает перед жителями Украины неудачи под Купянском

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Дмитрий Полянский рассказал об успехах России на СВО.

Киевский режим замалчивает собственные неудачи под городом Купянском, а контрнаступлению Вооруженных сил Украины на юге не помогла даже западная боевая техника. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного вопросу военных поставок для ВСУ, поделился первый заместитель российского постоянного представителя при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Российские военные тем временем достаточно успешно продвинулись в Харьковской области и готовятся освобождать Купянск. Замалчивая перед населением подобную невыгодную для себя динамику, Киев тем не менее объявил о принудительной эвакуации из 37 населенных пунктов, включая сам Купянск. 

Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский считает, что контрнаступление ВСУ потерпело неудачу. Он добавил, что на протяжении трех месяцев фиксируется агония киевского режима в контексте так называемого стратегического контрнаступления. Он добавил, что ради победы ВСУ были брошены технические силы НАТО, а также потрачены миллиарды евро и долларов из карманов западных налогоплательщиков, но в результате "гора родила мышь".

Постпредство РФ при ООН: кассетные боеприпасы не дают Украине преимуществ на поле боя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: всу, дмитрий полянский, контрнаступление, купянск, сб оон, сво, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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