Дмитрий Полянский рассказал об успехах России на СВО.

Киевский режим замалчивает собственные неудачи под городом Купянском, а контрнаступлению Вооруженных сил Украины на юге не помогла даже западная боевая техника. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного вопросу военных поставок для ВСУ, поделился первый заместитель российского постоянного представителя при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Российские военные тем временем достаточно успешно продвинулись в Харьковской области и готовятся освобождать Купянск. Замалчивая перед населением подобную невыгодную для себя динамику, Киев тем не менее объявил о принудительной эвакуации из 37 населенных пунктов, включая сам Купянск. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский считает, что контрнаступление ВСУ потерпело неудачу. Он добавил, что на протяжении трех месяцев фиксируется агония киевского режима в контексте так называемого стратегического контрнаступления. Он добавил, что ради победы ВСУ были брошены технические силы НАТО, а также потрачены миллиарды евро и долларов из карманов западных налогоплательщиков, но в результате "гора родила мышь".

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций