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Поставщика еды из Ленобласти оштрафовали за редкую уборку и неправильную травлю мух
Сегодня, 13:03
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himif

Поставщика еды из Ленобласти оштрафовали за редкую уборку и неправильную травлю мух

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Компания допустила нарушение санитарных требований и период ограничений по коронавирусу.

Гатчинский горсуд Ленобласти оштрафовал администратора АО "Артис-Детское питание" за нарушение санитарных правил. Как сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора, в отношении компании провели санитарно-эпидемиологическое расследование и выяснили, что в период действующих в Ленобласти ограничений по коронавирусу фирма работала вопреки правил.

Выяснилось, что в "Артис-Детское питание" не измеряли температуру сотрудникам, редко обрабатывали контактные поверхности и помещения дезинфицирующим средством, а также использовали средства для травли мух без инструкции по применению. Администратора компании признали виновной и выписали ей административный штраф.

Эксперты: за рационом вашего питомца необходимо следить.

Фото: pixabay

Теги: доставка еды, штраф
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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