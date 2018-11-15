Эксперты: за рационом вашего питомца необходимо следить

По мнению специалиста, если давать животному обычную человеческую еду, то ничего критичного не случится.

Домашний питомец – полноценный член семьи, которого хочется баловать и давать все самое лучшее. Однако многие хозяева забываются и совершают ошибки, которые могут стоить жизни любимому животному. "АиФ-Петербург" поговорил с экспертами и узнал, о чем не стоит забывать.

Вкусно покушать любят не только люди, но и наши домашние питомцы. Животные могут сами понять, можно есть тот или иной продукт (вспомните, как ваш кот и собака воротят нос от предложенного кусочка), но следить за рационом четвероногого друга необходимо. Так, частый прием пищи и кусочничество, ни к чему хорошему не приводят. Может, толстые коты и собаки и вызывают умиление, но на деле живут недолго и страдают различного рода проблемами.

Если животному дается простая человеческая еда, то ничего плохого с ним не произойдет. Но следить за рационом все-таки надо: животным, как и людям вредны избыток соли, а приправы и вовсе исключены объяснил кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры зоологии позвоночных СпбГУ Иван Ильинский

Котам, к примеру, не стоит давать соль, сладкое, лук и алкоголь. Зато можно полакомить нежирным творогом, сырым или отварным мясом, а также желтками яиц.

Также необходимо запомнить, что у вашего питомца всегда должна стоять миска с водой, даже если вы даете суп или молоко, вода должна быть всегда. Чаще меняйте воду и промывайте блюдце – из-за некачественной воды или грязной миски домашнее животное может отказываться пить.

Ранее мы писали, что уральский медведь "станцевал" у дерева и попал в видеоловушку.

Фото: pixabay