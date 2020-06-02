Животное хотело избавиться от белого подшерстка.

Уральский медведь "станцевал" у дерева и попал в видеоловушку. Соответствующий ролик опубликовали сотрудники Висимского заповедника на YouTube-канале. На записи видно, как бурый лесной хищник трется спиной о ствол дерева. Очевидцы считают, что движения медведя напоминают танец. После этого зверь приближается к камере, но решает все же уйти в чащу.

Сотрудники заповедника рассказали, что при помощи деревьев медведь пытается избавиться от белой "манишки". Такая раскраска осталась на груди животного от зимнего периода. Медведь старается вычесать этот подшерсток.

Напомним, что видеоловушки используются в заповедниках в качестве меры безопасности. Периодически на кадрах попадаются не только животные, но и люди, которые случайно или преднамеренно заходят на территорию заповедника.

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Видео: Youtube/ Висимский заповедник