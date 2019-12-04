В Италии 12-летний мальчик спокойно ушел от преследовавшего его медведя

Итальянец смог без повреждений уйти от дикого зверя.

Итальянский мальчик спокойно ушел от преследовавшего его медведя и попал на видео. Об этом сообщили журналисты телеканала Euronews. Они рассказали, что 12-летний ребенок в провинции Тренто из коммуны Спорминоре смог выжить после встречи с диким животным.

Неприятный инцидент произошел, когда Алессандро гулял с родителями по горам. Неожиданно из кустов появился бурый медведь. Мальчик не испугался, а спокойным шагом отправился вниз по склону. Сначала хищник пытался преследовать ребенка. Он поднялся на задние лапы и пошел за жертвой. Однако вскоре медведь потерял интерес к мальчику.

Пьяный мужчина напал на медведя в зоопарке и попал на видео.

Видео: euronews.com