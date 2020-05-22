Турист хотел утопить животное в искусственном водоеме.

Пьяный мужчина напал на медведя в зоопарке и попал на видео. Об этом сообщили журналисты Live Leak. Они рассказали, что 21 мая нетрезвый посетитель зоопарка Варшавы захотел утопить лесного хищника в искусственном водоеме. Очевидцу с ником Zlewozmywak удалось заснять инцидент на камеру мобильного устройства. Автор ролика отметил, что когда нежданный гость увидел приближение медведя, он сам прыгнул в водоем.

Сперва медведь просто наблюдал за посетителем вольера. Затем животное поплыло на встречу человеку. Тогда мужчина решил схватить косолапого за голову и засунуть ее в воду. При этом медведь не проявлял по отношению к человеку никакой агрессии. В завершении ролика турист смиряется с тем, что не сможет расправиться со зверем и вылезает из воды.

Сотрудники польского зоопарка пояснили, что на самом деле медведь оказался медведицей по имени Сабина. животное находится в преклонном возрасте. Большую часть жизни Сабина провела в цирке, поэтому не боится человека.

В Московском зоопарке родились дагестанские туры.

Видео: liveleak.com