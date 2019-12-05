В Московском зоопарке родились дагестанские туры

В столице на свет появились новые детеныши туров.

В Московском зоопарке родились десять дагестанских туров. Об этом представители учреждения рассказали в социальных сетях.

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Напомним, что на прошлой неделе (5 мая) в зоопарке родились десять козлят. Еще одно радостное событие произошло 8 мая, когда на свет появились еще двое детенышей туров, а 9 мая родились еще два малыша. В Московском зоопарке праздновали рождение еще четверых малышей туров 11 мая. У всех новых питомцев отличное здоровье и наблюдается нормальный для их возраста вес - от 3 до 3,5 кг.

Специалисты рассказали, что беременность у туров началась осенью. Процесс отслеживали зоологи. Однако обошлось без существенных вмешательств со стороны человека. Малыши обходятся без искусственного вскармливания.

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Видео: ВК/Московский зоопарк / Moscow zoo