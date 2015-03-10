"Кошкиспас" показали, как вытаскивали кота из туалетной комнаты в Буграх

Волонтеры отметили, что кошки не хотят вылезать из закрытых пространств.

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Экстремум" вытащили кота из закрытой полости в туалетной комнате. Видео из квартиры в поселке Бугры опубликовали в группе "Кошкиспас".

Животные попадают туда через ревизионные лючки и затем не хотят оттуда выходить.

Однако даже и при желании покинуть темные пространства, это не всегда удается, так как теснота вместе с силой тяжести перевешивают стремление выбраться. "Кошкиспас".

Отмечается, что кота достали целым и невредимым, так получается не всегда.

Ранее Piter.TV показал, как в Парке Победы волонтеры спасли селезня, который запутался в леске и повредил крыло.

Видео: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум