В Парке Победы волонтеры спасли селезня, который запутался в леске и повредил крыло

Сотрудники "КОШКИСПАСА" напоминают, что оставленные сети, которые потом разносит ветер по кустам, являются угрозой для водоплавающих и птиц.

В воскресенье, 28 ноября, сотрудники "КОШКИСПАСА" спасли селезня, который запутался в оставленной рыбаками леске. Пернатый повредил себе крыло, пытаясь выбраться. Об этом сообщили в официальной группе в соцсети "Вконтакте".

В Московском районе Петербурга в Парке Победы сотрудникам пришлось "вырезать из зарослей кустов" птицу, к которым она примоталась. Более того, пернатый в попытках выбраться располосовал острой леской до костей свое крыло.

Сотрудники "КОШКИСПАСА" напоминают, что оставленные сети, которые потом разносит ветер по кустам, являются угрозой для водоплавающих и птиц.

Брошенные снасти - это рано или поздно чья-то звериная трагедия. Если вы увидите где-угодно, в городе или за городом, обрывки лесок или сетей - постарайтесь собрать их пожалуйста и утилизировать в отведенных для мусора местах. Этим вы сохраните жизни диких животных. Сами они с этим справиться не могут. написали в публикации в группе "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум"

Ранее в Ниже-Свирском заповеднике заметили свиристель с изысканным "макияжем".

Фото: Вконтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум