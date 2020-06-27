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Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

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Дипломаты потребовали от США обеспечить безопасность их жизней.

Российское посольство в Вашингтоне рассказало об угрозе в сторону российских дипломатов, которые возникли после публикации The New York Times о якобы причастности Москвы к убийствам американских солдат в Афганистане. 

В диппредставительстве РФ призвали прекратить производить фейковые новости, которые провоцируют угрозы жизням, а также потребовали от США обеспечить безопасность жизни дипломатов, гарантированную Венской конвенцией о дипломатических сношениях. 

Напомним, что ранее The New York Times выпустили материал, где утверждали, что Россия является организатором нападений на американских солдат в Афганистане. В посольстве РФ заявили, что журналисты не располагают достаточной информацией о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по афганскому мирному процессу. 

Видео: YouTube / Military Archive

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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