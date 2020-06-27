Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Дипломаты потребовали от США обеспечить безопасность их жизней.

Российское посольство в Вашингтоне рассказало об угрозе в сторону российских дипломатов, которые возникли после публикации The New York Times о якобы причастности Москвы к убийствам американских солдат в Афганистане.

В диппредставительстве РФ призвали прекратить производить фейковые новости, которые провоцируют угрозы жизням, а также потребовали от США обеспечить безопасность жизни дипломатов, гарантированную Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Напомним, что ранее The New York Times выпустили материал, где утверждали, что Россия является организатором нападений на американских солдат в Афганистане. В посольстве РФ заявили, что журналисты не располагают достаточной информацией о сотрудничестве Москвы и Вашингтона по афганскому мирному процессу.

Видео: YouTube / Military Archive