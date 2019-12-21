На Украине рассказали об "агентурной сети России" в ООН

Украинский политик подчеркнул, что в ООН Россия имеет большое влияние

Бывший представитель Украины в ООН, а ныне посол в США Владимир Ельченко заявил о российских спецагентах в Организации Объединенных Наций.

В беседе с "Укринформом" политик сказал, что РФ скрыто влияет на работу ООН через свои кадры. По его мнению около половины двух-трех сотен россиян в организации являются агентами ФСБ.

"Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН",

— добавил посол Украины

Ельченко также рассказал, что время от времени таких сотрудников удаётся "отловить", после чего их просят "отъехать домой". Он подчеркнул, что в ООН Россия имеет большое влияние. В особенности от нее зависят Никарагуа, Куба, Венесуэла, Бурунди, Судан, Мьянма, Камбоджа.