Посол РФ предостерег власти Великобритании от повторения инцидента в Черном море

По его словам, теперь британским судам будет непросто пересечь госграницу РФ.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, после инцидента с эсминцем Defender в Черном море британским судам будет сложнее войти без предупреждения в российские территориальные воды. Об этом он сказал в интервью программе HARDtalk.

По словам Келина, в ходе июньского инцидента Defender вошел на территорию РФ без оповещения, которое необходимо было осуществить минимум за один час. Правила не были соблюдены, на что последовала реакция.

Мы не говорили, что мы откроем огонь, как об этом, возможно, заявили некоторые парламентарии, но в следующий раз это будет значительно сложнее для них, потому что это не в первый раз, когда британский военный корабль делает это. Андрей Келин, посол РФ в Великобритании

Он уверен, что такой поступок со британской стороны являлся "демонстрация того, что они якобы находились в водах Украины".

Напомним, Министерство обороны России 23 июня заявило, что британский эсминец Defender незаконно вошел в район Черного моря, который относится к территории РФ. Российские военные совершили ряд предупредительных выстрелов, после чего надводное судно покинуло воды России.

Ранее lиректор Четвертого европейского департамента российского Министерства иностранных дел Юрий Пилипсон заявил, что Черное море превращается в зону опасного военного противостояния.

Фото: Минобороны РФ