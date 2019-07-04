После вердикта по делу об убийстве блокадницы обвиняемый расстался с жизнью

Суд признал его виновным.

Одного из подсудимых по делу об убийстве старейшей работницы Мариинского театра нашли мертвым. Об этом 4 июля сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что Сеника Нарояна и еще двух подозреваемых в убийстве блокадницы Нина Мациной признали виновными. Суд установил, что они избили, задушили 93-летнюю женщину и украли ее деньги.

Один из фигурантов, уроженец Армении Сеник Нароян, 1 июля заявил, что если присяжные вынесут обвинительный вердикт, то он просит его расстрелять. В суде он сказал, что невиновен.

В четверг, 4 июля, стало известно, что накануне в конвойном помещении здания Санкт-Петербургского суда Нароян расстался с жизнью. Официальные источники пока не комментируют ситуацию.

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