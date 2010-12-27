Обвиняемых в убийстве блокадницы признали виновными

Убийство организовала женщина, которая оказывает помощь блокадникам.

Санкт-Петербургский городской суд признал виновными участников убийства блокадницы, работницы Мариинского театра, Нины Мациной. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба ГУ СК РФ по Петербургу.

Убийство старейшей работницы Мариинского театра, ветерана Великой Отечественной войны и инвалида II группы 93-летней Нины Мациной, организовала сотрудница одной из благотворительных организаций Галина Гусейнова. Также она занималась оказанием патронажной помощи блокадникам. Она знала, что у блокадницы есть деньги и ценное имущество.

По материалам уголовного дела, осенью 2017 года Гусейнова создала преступную группу для того, чтобы напасть на пенсионерку. Для этого она привлекла еще двух участников - Сенника Нарояна и Размика Акобяна.

В ноябре 2017 сиделка проникла в квартиру Нины Мациной и впустила туда Нарояна и Акобяна. Один из них жестоко избил 93-летнюю женщину. Остальные в это время обыскивали квартиру и затем похитили банковскую карту, фотокарточку с автографом в рамке и не менее 130 тыс. рублей.

Потерпевшую задушили, а после этого скрылись с места преступления.

В ближайшее время подсудимым вынесут приговор.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщина погибла из-за праздничного салюта в Минске.

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