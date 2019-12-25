Пошлина на экспорт пшеницы из России увеличится в июне

Она увеличится до 38,1 доллара за тонну.

С 23 июня пошлина на экспорт пшеницы из России увеличится до 38,1 доллара за тонну. При этом на экспорт ячменя пошлина составит 39,6 доллара, а кукурузы – 50,2 доллара за тонну. Об этом сообщает Минсельхоз.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана, исходя из индикативной цены в размере $254,5 за тонну, на ячмень - при цене в $241,7 за тонну, на кукурузу - $256,8 за тонну.

В сообщении говорится, что ведомство с 1 апреля этого года начало тестировать механизм расчета так называемой плавающей пошлины на экспорт зерновых. В силу он вступил уже 2 июня.

Ранее мы писали, что авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться с 1 июля. Курорты в России оказались перегружены туристами.

Фото: pixabay