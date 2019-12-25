В июне из России ускорился вывоз зерна

За 15 дней было поставлено 1,13 млн тонн зерна.

Вывоз зерна из России за первую половину июня превысил все объемы, которые были поставлены в мае. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на "Совэкон".

Отмечается, что за 15 дней было поставлено 1,13 млн тонн зерна, в том числе 1,09 миллиона тонн пшеницы. Аналитики считают, что если скорость вывоза сохранится, то экспорт составит 2,7 млн тонн, в том числе 2,4 млн тонн пшеницы.

А вот аналитики "Русагротранса" считают, что с начала июня было вывезено 1,45 миллиона тонн зерна, в том числе 1,34 миллиона тонн пшеницы. Как считает глава центра Игорь Павенский, в июне совокупный вывоз может составить 2,1 млн тонн.

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