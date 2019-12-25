Экспортные цены на российскую пшеницу превысили 300 долларов за тонну

Значительная часть российского урожая пострадала из-за засушливой и жаркой погоды

Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до максимума с апреля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую компанию "Совэкон".

Цены на российскую пшеницу с содержанием протеина в 12,5% по итогам прошлой недели укрепились на $3 до $301 за тонну. Это самый высокий уровень цен с апреля 2021 года, - говорится в сообщении компании.

При этом на фоне ухудшения видов на новый урожай в России и Канаде с июля цены на пшеницу выросли более чем на 50 долларов за тонную. Эксперты считают, что дополнительным фактором стал рост внутренних цен, а также действие слабо предсказуемой экспортной пошлины. В сообщении отмечается, что значительная часть урожая в России пострадала из-за жаркой и засушливой погоды. Еще один фактор - сокращение посевных площадей под озимыми, о котором стало известно только в июле.

Эксперты считают, что под вопросом находится дальнейший рост цен на российскую пшеницу.

Цены на пшеницу из других регионов за последние недели заметно снизились, а конкурентоспособность российского зерна падает. Внутренний рынок будет под давлением на фоне роста ожидаемого роста экспортной пошлины, - отметили эксперты.

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