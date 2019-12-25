  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Forbes: Россия может открыть авиасообщение с Турцией с 1 июля
Сегодня, 11:35
170
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Forbes: Россия может открыть авиасообщение с Турцией с 1 июля

0 0

Решение будет принято по возвращению российской делегации из Турции.

Forbes: Россия может открыть авиасообщение с Турцией с 1 июля. Об этом журналистам рассказали два собственных источника. По данным издания, о возобновлении воздушного сообщения с Анкарой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом может объявить в ближайшее время. Ситуация связана с тем, что отечественные курорты оказались перегружены туристами.

Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались.

источник Forbes

Эксперт подчеркнул, что Россия может запустить семь рейсов в Турцию еженедельно. С 17 июля для проверки эпидемиологической обстановки в стране находится группа российских специалистов. Делегация должна вернуться в Москву вечером 18 июня. По итогам рабочего визита будет принято окончательное решение.

Напомним, что авиасообщение между странами ограничено 15 апреля по 1 июня. Количество рейсов было на взаимной основе сокращено до двух в неделю. Полеты выполнялись компаниями "Аэрофлот" и Turkish Airlines. С 31 мая в оперштабе  объявили о том, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно.

Турция и Азербайджан подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях.

Фото: Pixabay.com

Теги: forbes, авиасообщение, открытие границ, туризм, турция
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии