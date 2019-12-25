Решение будет принято по возвращению российской делегации из Турции.

Forbes: Россия может открыть авиасообщение с Турцией с 1 июля. Об этом журналистам рассказали два собственных источника. По данным издания, о возобновлении воздушного сообщения с Анкарой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом может объявить в ближайшее время. Ситуация связана с тем, что отечественные курорты оказались перегружены туристами.

Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались. источник Forbes

Эксперт подчеркнул, что Россия может запустить семь рейсов в Турцию еженедельно. С 17 июля для проверки эпидемиологической обстановки в стране находится группа российских специалистов. Делегация должна вернуться в Москву вечером 18 июня. По итогам рабочего визита будет принято окончательное решение.

Напомним, что авиасообщение между странами ограничено 15 апреля по 1 июня. Количество рейсов было на взаимной основе сокращено до двух в неделю. Полеты выполнялись компаниями "Аэрофлот" и Turkish Airlines. С 31 мая в оперштабе объявили о том, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно.

Турция и Азербайджан подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях.

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