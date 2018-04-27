Новый СУ-57 попал на видео во время посадки

В социальных сетях опубликовано видео посадки истребителя, предположительно Су-57.

На одной из страниц Facebook появилось видео, на котором истребитель садится на ВПП.

Сообщается, что это предположительно новый истребитель Су-57. Указывается, что видео было снято возле аэродрома Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском.

Су-57 (заводской индекс Т-50) — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого. Основные характеристики самолета строго засекречены. В феврале на авиабазе в Сирии Хмеймим были замечены 4 самолета Су-57.

Видео: Facebook/@mikhial007