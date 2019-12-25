В 2022 году новый отечественный самолет МС-21 начнет регулярные рейсы внутри страны

Основным конкурентом российского самолета составляет китайский Comac C919, а также Boeing 737 MAX и Airbus A320neo.

Стало известно, что в следующем году новый отечественный гражданский самолёт МС-21 начнёт регулярные рейсы внутри страны. Об этом рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Авиакомпаниям будут переданы четыре лайнера, уточнил в эфире телеканала "Россия 1", первым заказчиком выступила авиакомпания "Россия".

По словам Слюсаря, на сегодняшний день МС-21 находится на стадии сертификационных испытаний и производства первых самолетов. Планируется, что в конце 2021 года базовая модель получит лётный сертификат.

Добавим, воздушное судно МС-21 – российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, который представляет собой глубокую модернизацию Як-42. Основным конкурентом российского самолета составляет китайский Comac C919, а также Boeing 737 MAX и Airbus A320neo.

Ранее стала известна причина задержки восьми рейсов, вылетающих из Петербурга.

Фото: Вконтакте / МС-21 "Магистральный Самолёт XXI века"