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Попова и Мозгов выбрали музыку для произвольной программы

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В данный момент Попова и Мозгов занимаю 29-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в парном катании, выбрали композицию для своей произвольной программы. Об этом спортсменка рассказала в своем сторис в Instagram.

Попова разместила в социальных сетях обложку сингла группы Queen "Bohemian Rhapsody" с подписью: " Наконец-то определились с музыкой произвольного танца". Данная композиция входит в число лучших рок-песен за всю историю музыки.

В сезоне-2018/19 фигуристы заняли четвертое место на чемпионате России и завоевали золото зимней Универсиады в Красноярске. В данный момент Попова и Мозгов занимаю 29-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт,

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