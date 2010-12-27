Пользователи Сети беспокоятся за отношения Веры Брежневой с мужем из-за ее Instagram

Певица Вера Брежнева удалила все фото с мужем Константином Меладзе на своей странице в Instagram, это взволновало подписчиков.
По информации "Экономики сегодня", пользователи Сети заподозрили, что пара находится на грани развода и начали обсуждать возможную измену Меладзе с участницей группы "ВИА Гра". Брежнева слухи никак не комментирует, однако ответила на один из комментариев.
"Вас это так волнует?",
- спросила певица.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Киану Ривз сделал предложение Александре Грант.
Фото: Вера Брежнева / Instagram
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