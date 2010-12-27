Пользователи Сети беспокоятся за отношения Веры Брежневой с мужем из-за ее Instagram

Дело в том, что оттуда исчезли все совместные фотографии.

Певица Вера Брежнева удалила все фото с мужем Константином Меладзе на своей странице в Instagram, это взволновало подписчиков.

По информации "Экономики сегодня", пользователи Сети заподозрили, что пара находится на грани развода и начали обсуждать возможную измену Меладзе с участницей группы "ВИА Гра". Брежнева слухи никак не комментирует, однако ответила на один из комментариев.

"Вас это так волнует?", - спросила певица.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Киану Ривз сделал предложение Александре Грант.

Фото: Вера Брежнева / Instagram